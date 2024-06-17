Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:03

Güncelleme: 17.06.2024 - 11:03

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil yapmaya başlayan yurttaşlar bir yandan da eczaneler ve hastanelerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, Eczaneler ne zaman açılacak?

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram süresince İl ve ilçe merkezlerinde belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabilir.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eczaneler, 20 Haziran itibariyle normal çalışma sistemine geri dönecek.