Eczaneler ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı tatili devam ediyor. Tatil süresince pek çok kurum da hizmet vermiyor. Resmi ve dini bayram günleri haricinde eczaneler sabah saat 09.00 ile akşam saat 19.00 saatleri arasında hizmet vermekte. Peki, Eczaneler ne zaman açılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.06.2024 - 11:03
Eczaneler ne zaman açılacak?
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Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatil yapmaya başlayan yurttaşlar bir yandan da eczaneler ve hastanelerin çalışma saatlerini merak ediyor. Peki, Eczaneler ne zaman açılacak? 

KURBAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram süresince İl ve ilçe merkezlerinde belirlenen nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek. Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabilir.

ECZANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Eczaneler, 20 Haziran itibariyle normal çalışma sistemine geri dönecek.


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