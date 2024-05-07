Edebiyat çınarı: Oktay Akbal

Türk edebiyatının usta kalemlerinden ve gazetemizin sembol yazarlarından Oktay Akbal, 28 Ağustos 2015’te 92 yaşındayken yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 09:59
Edebiyat çınarı: Oktay Akbal
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Edebiyat ve düşün dünyasının önemli ismi, gazetemizin sembol yazarlarından olan Oktay Akbal, eserleri ile geniş kitlelere ulaşan, yaşadıklarını, çağının gerçeklerini yazan, baskılara boyun eğmeyen bir gazeteci ve yazardı.

20 Nisan 1923’te İstanbul’da dünyaya gelen Akbal, Saint Benoit Fransız Lisesi’nde başladığı ortaöğrenimini, 1942 yılında İstiklal Lisesi’nde bitirdi. Öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk (1944) ve Edebiyat (1946) fakültelerinde sürdürdü ancak yarıda bırakarak kendini yazarlığa verdi. Akbal’ın 1939’da Yeni Sabah ve İkdam gazetelerinde çeviri ve öyküleri yayımlandı. 1943 ve 1944 yıllarında Servet-i Fünun (Uyanış) dergisinde sekreterlik, 1947 ve 1951 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda memurluk yapan Akbal, uzun yıllar Cumhuriyet gazetesinde Evet/Hayır adlı köşesinde yazdı. Son yazısını ise 23 Mart 2014’te “Huzur” başlığı ile yazdı.


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