Edebiyatımızın ustasına veda... Füruzan son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan son yolculuğuna uğurlandı.

AA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 16:27
Edebiyatımızın ustasına veda... Füruzan son yolculuğuna uğurlandı
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Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar Füruzan 11 Şubat'ta 85 yaşında hayata veda etti. Usta yazar, ailesinin ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazede açıklamalarda bulunan kızı Aslı Selçuk, "Annem, benim annem olmanın dışında, Türk ve dünya edebiyatının en çok sevilen yazarlarından biriydi. Öykücü, romancı, şairdi. Sinemayla ilgilendi, yönetmenlik yaptı, 'Benim Sinemalarım' filmini çekti ve senaryosunu yazdı. 'Gecenin Öteki Yüzü'nde de süpervizörlük yapmıştı. Ömer Kavur'la 'Ah Güzel İstanbul'un senaryosunu yazdı" dedi.

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Selçuk, annesinin çok yönlü bir sanatçı olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir annemin olmasından çok gurur duyuyorum. Herkesin Füruzan'ıydı. Kamuya, topluma mal olmuş bir sanatçıydı. Çok üzgünüm. O ölmedi, eserleriyle yaşamaya devam edecek" diye konuştu.

"30 YILDIR HEM BENİM YAZARIM HEM DE ÇOK YAKIN ARKADAŞIM OLDU"

Füruzan'ın kitaplarının 20 yıl boyunca editörlüğünü üstlenen Murat Yalçın da "Geçen yıl son kitabını yayınladık. Daha yazacağı şeyler vardı, vakti olsaydı. Ama kısmet olmadı. Bence edebiyatını, külliyatını tamamladı. Yazacağı ana öyküler ve romanlar çıktı. Bizlere onları okumak ve değerlendirmek kalıyor" ifadelerini kullandı.

Yapı Kredi Yayınları Yayın Koordinatörü Aslıhan Dinç ise şunları kaydetti:

"Yayıncılığa giriş yaptığımda ilk tanıştığım ve sözleşmesini yaptığım ilk kadın yazarımdı Füruzan. Yaklaşık 30 yıllık bir zamandan bahsediyorum. 30 yıldır da hem benim yazarım hem de çok yakın arkadaşım oldu. Edebiyatı zaten çok kuvvetli, ona zaten söyleyebileceğim bir şey yok ama bir insan olarak da tanımaktan çok mutlu olduğum, çok şey öğrendiğim, her zaman yanımda olan ve her zaman da yanında olduğum biriydi. Çok üzgünüm. Bir anneyi kaybetmiş gibi hissediyorum."

Cenazeye Kenan Kocatürk, Ayşe Sarısayın, Yalvaç Ural, Filiz Ural, Selçuk Erez, Turhan Günay, Metin Celal, Leyla Ruhan Okay ve Talat Parman'ın da aralarında bulunduğu edebiyat dünyasından birçok isim katıldı.


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