Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram'dan açıklama!
Evinde geçirdiği kaza sonrasında iç kanama geçiren usta sanatçı Edip Akbayram, yoğun bakıma alındı. Entübe edilen sanatçının eşi Ayten Akbayram "İnanıyoruz yeniden iyi olacak, ayağa kalkacak ve sahnelere dönecek. Sevenlerinden dua bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Usta sanatçı Edip Akbayram, geçen hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu olan Akbayram, önceki sabah evinde düştükten sonra iç kanama geçirdi.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki sanatçı, hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edildi.
"İNANIYORUZ İYİ OLACAK"
Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, gazetecilere usta sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Ayten Akbayram, "İnanıyoruz yeniden iyi olacak, ayağa kalkacak ve sahnelere dönecek. Sevenlerinden dua bekliyoruz" dedi.
Etiketler: #Edip Akbayram #entübe #Hastane #yoğun bakım
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