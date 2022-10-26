FETÖ'nün sözde Ankara 'mezun mesulü'ne 10 yıl hapis cezası

26 Ekim 2022 Çarşamba, 13:02

İsa Gündüz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın örgüte yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklandı. 'İsmail' kod adını kullandığı ve örgütün Ankara il mezun mesulü olduğu iddia edilen Gündüz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gündüz, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Gündüz, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullanmadığını da ileri sürdü.

Ancak dosyaya giren kayıtlara göre, Gündüz'ün adına kayıtlı telefon hattında 6 Aralık 2014 ile 23 Aralık 2015 arasında 'ByLock'ta 319 bin 603 veri tespit edildiği, sanığın başkası adına kayıtlı telefon hattı üzerinden ise bu programa bağlantı sayısının 27 bin 411 olduğu belirtildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Sanığın, kayıtlarda eşiyle olan konuşmaları da yer aldı. Mahkeme heyeti, ByLock tespit tutanağı, tanık beyanları, Bank Asya hesap hareketleri ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında sanık Gündüz'ün FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığına hükmederek, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.