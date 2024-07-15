Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 14:21
Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyündeki denetimlerinde Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de yapılan denetimlerde de güvenlik güçleri 16 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


EDirne haberleri Edirne Valiliği haberleri

İlgili Haberler

Edirne’de karavan çalan 3 şüpheli tutuklandı

Edirne’de karavan çalan 3 şüpheli tutuklandı
Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler