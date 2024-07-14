Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 8 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 13:37
Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yasadışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen Fas uyruklu 5, merkeze bağlı Kemalköy'de ise Filistin uyruklu 3 kaçak göçmen yakaladı. 

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 


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