Edirne’de karavan çalan 3 şüpheli tutuklandı
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir çiftlikten karavan çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı.
Uzunköprü’ye bağlı Kırcasalih beldesinde bir çiftlikten karavan çalındı.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayın şüphelileri T.S.’yi Tekirdağ’da, E.D. ve O.Ü.’yü ise Kırklareli’nde yakalayarak, gözaltına aldı.
T.S.’nin, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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