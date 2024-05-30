Edirne ve Kırklareli'nde 21 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 15:45
Edirne ve Kırklareli'nde 21 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Edirne'de güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Sinanköy ve Serem köyleri yakınlarında yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kırklareli'nde de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu Mahallesi'ndeki trafik kontrol noktasında bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Araç sürücüsü ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Otomobil kovalamaca sonucu polis ekiplerince Demircihalil köyü yakınlarında durduruldu.

Otomobildeki 8 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


EDirne haberleri Kırklareli haberleri kaçak göçmen haberleri göçmenler haberleri göçmen kaçakçılığı haberleri göçmen haberleri

İlgili Haberler

İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı, 37 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı, 37 göçmen kurtarıldı
Aydın’da 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın’da 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum’da 10’u çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum’da 10’u çocuk 32 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Tunç'tan İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un ruhsatlı silahlarını sergilemesine ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un ruhsatlı silahlarını sergilemesine ilişkin açıklama
Yabancı arkeologlar Kemer’de su altındaki kültürel zenginlikleri gözlemledi

Yabancı arkeologlar Kemer’de su altındaki kültürel zenginlikleri gözlemledi
Kademeli fiyat uygulaması kabul edildi: Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek!

Kademeli fiyat uygulaması kabul edildi: Az kullanan az, çok kullanan çok ödeyecek!
Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! Kalben’in ifadesi ortaya çıktı

Evinde 15 gram uyuşturucu bulunmuştu! Kalben’in ifadesi ortaya çıktı
Hakim Oktay Tabu, uzun namlulu tüfeklerle poz verdi

Hakim Oktay Tabu, uzun namlulu tüfeklerle poz verdi
Galatasaray’dan İngiltere’ye flaş çıkartma: Dünya yıldızları gelecek!

Galatasaray’dan İngiltere’ye flaş çıkartma: Dünya yıldızları gelecek!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'hançer' yanıtı: 'O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'hançer' yanıtı: 'O hançeri sen çok uzun yıllar tuttun'
Antalyaspor’da Alex de Souza resmi sözleşmeyi imzaladı

Antalyaspor’da Alex de Souza resmi sözleşmeyi imzaladı