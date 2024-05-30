Edirne ve Kırklareli'nde 21 kaçak göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Sinanköy ve Serem köyleri yakınlarında yasadışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 yabancı uyruklu yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kırklareli'nde de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğu Mahallesi'ndeki trafik kontrol noktasında bir otomobile "dur" ihtarında bulundu.
Araç sürücüsü ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Otomobil kovalamaca sonucu polis ekiplerince Demircihalil köyü yakınlarında durduruldu.
Otomobildeki 8 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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