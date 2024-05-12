Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

AA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:47
Edirne ve Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, İpsala ve Meriç ilçesi yakınlarında devriye sırasında Pakistan ve Suriye uyruklu 27 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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