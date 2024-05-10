Ayvalık açıklarında 74 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 74 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit eden sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil güvenlik botu "KB-115" ve "KB-111" ile bölgeye ulaşan ekipler, 25'i çocuk 74 kaçak göçmeni yakaladı.
Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçak göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
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