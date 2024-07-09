Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:53

Güncelleme: 09.07.2024 - 12:53

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki denetimlerinde 10 kaçak göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.