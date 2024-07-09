Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:53
Edirne'de 10 kaçak göçmen yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki denetimlerinde 10 kaçak göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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