Edirne ve Kırklareli'nde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:04

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerinde 12 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #göçmenler

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