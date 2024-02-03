Ayvacık açıklarında 69 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 69 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesine açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.
Sahil Güvenlik Botları ‘KB-111’ ve ‘KB-20’ tarafından iki ayrı noktada lastik botlar içinde toplam 69 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hafize Gaye Erkan istifa etti!
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı hakkında merak edilenler
- ‘Sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun’
- Milyonlarca emekli merakla bekliyordu!
- Emekliye ek zam ödeme tarihi belli oldu
- Show TV'den ‘Güldür Güldür’ açıklaması geldi
- İYİ Parti'de ittifak isyanı!
- Hakkâri'de korkutan deprem!
- Rocky'nin en büyük rakibi hayata gözlerini yumdu!
- Gizli pazarlık önerileri