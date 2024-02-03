Ayvacık açıklarında 69 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 03.02.2024 - 19:59

Güncelleme: 03.02.2024 - 19:59

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesine açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik Botları ‘KB-111’ ve ‘KB-20’ tarafından iki ayrı noktada lastik botlar içinde toplam 69 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.