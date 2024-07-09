Edirne’de 10 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:00
Edirne’de 10 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar köyünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kaçak göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 


EDirne haberleri

İlgili Haberler

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı
Van'da tepkilere neden olmuştu: Bengü'ye Edirne'de çiçek atıldı

Van'da tepkilere neden olmuştu: Bengü'ye Edirne'de çiçek atıldı
Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler