Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 07.07.2024 - 13:58
Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen Fas uyruklu 5, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde ise yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 6 kaçak göçmeni yakaladı. 

11 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.


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