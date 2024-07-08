Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.
Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyü ile Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yapılan denetimde Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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