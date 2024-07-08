Konya'da 17 kaçak göçmen yakalandı

Konya'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda, bir evden 17 kaçak göçmen çıktı.

AA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:32
Konya'da 17 kaçak göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi'ndeki adreste kaçak göçmenlerin kaldığını tespit etti.

Polis ekiplerince adrese yapılan operasyonda, Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan suç kaydı bulunan ve daireyi kişi başı bin liraya kiraya verdiği tespit edilen, Suriye uyruklu H.A.N. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.


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