Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yurda yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 11 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 09:32
Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Kent merkezi ve Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde 11 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

 


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