Yurda kaçak giriş yapan 17 düzensiz göçmen yakalandı!
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
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Ekipler, Kofçaz ilçesinde 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
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