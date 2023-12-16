Yurda kaçak giriş yapan 17 düzensiz göçmen yakalandı!

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 10:54
Yurda kaçak giriş yapan 17 düzensiz göçmen yakalandı!
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

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Ekipler, Kofçaz ilçesinde 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.


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