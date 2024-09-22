Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 10:20

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #göçmen #düzensiz göçmen

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