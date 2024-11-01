Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı.

Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:13

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #EDirne

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