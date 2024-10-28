Edirne ve Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne ve Kırklareli'nde 36 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:21

Edirne'de, güvenlik güçleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri denetimlerde 21 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #EDirne #göçmenler #göçmen #düzensiz göçmen

İlgili Haberler

İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
Fethiye'de insanlık dramı: 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fethiye'de insanlık dramı: 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
Datça'da insanlık dramı: 9'u çocuk 15 göçmen kurtarıldı

Datça'da insanlık dramı: 9'u çocuk 15 göçmen kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler