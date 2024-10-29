Edirne'de 12 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Pakistan ve Suriye uyruklu 12 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Etiketler: #kaçak göçmen #EDirne #göçmen
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