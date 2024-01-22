Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 kaçak göçmen tespit edildi.
Sınırda yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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