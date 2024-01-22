Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan 16 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:36
Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı
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Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 kaçak göçmen tespit edildi.

Sınırda yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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