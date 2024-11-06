Kırklareli'nde bir haftada 190 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 190 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Jandarma, çalışmalarında 190 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Kırklareli #göçmen kaçakçılığı #göçmen
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