Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 12:44

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Etiketler: #afganistan #EDirne

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