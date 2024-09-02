Edirne’de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Edirne’de iki taraf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi silahla bir kişi ise kafasına aldığı darbeyle yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Edirne Talatpaşa Mahallesi Göl Çıkmaz Sokak’ta, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada taraflardan Egemen V. silahla bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Kavgaya karışan Nazmi Ö’de kafasına aldığı darbeyle yaralandı.7 Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 GÖZALTI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el koydu. Kavgaya karışan 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- AKP'nin kaybettiği kentte 'istifa' depremi
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!
- 'Bu gençlerin ebedi Başkomutanları Atatürk'tür'
- Komandolar araziye indi!
- Yangından etkilenen alanlar yapılaşmaya açıldı
- Ceza hukukçusu avukat Dr. Dilek Ekmekçi gözaltına alındı
- Rusya'dan Türkiye iddiası
- Kahraman kendisine yapılan 'kötü muameleyi' anlattı