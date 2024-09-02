Edirne’de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Yayınlanma: 02.09.2024 - 07:37

Güncelleme: 02.09.2024 - 07:37

Edirne Talatpaşa Mahallesi Göl Çıkmaz Sokak’ta, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada taraflardan Egemen V. silahla bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Kavgaya karışan Nazmi Ö’de kafasına aldığı darbeyle yaralandı.7 Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 GÖZALTI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el koydu. Kavgaya karışan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.