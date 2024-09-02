Edirne’de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Edirne’de iki taraf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi silahla bir kişi ise kafasına aldığı darbeyle yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 07:37
Edirne’de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Edirne Talatpaşa Mahallesi Göl Çıkmaz Sokak’ta, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada taraflardan Egemen V. silahla bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Kavgaya karışan Nazmi Ö’de kafasına aldığı darbeyle yaralandı.7 Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 GÖZALTI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen silaha el koydu. Kavgaya karışan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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