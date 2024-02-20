Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından 18 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 20.02.2024 - 13:25
Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı
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Güvenlik güçlerinin kaçak göçün önlenmesine yönelik yaptığı denetimlerde, 18 Afganistan ve Pakistan uyruklunun yurda yasadışı yollarla girdiği belirlendi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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