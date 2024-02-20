Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından 18 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin kaçak göçün önlenmesine yönelik yaptığı denetimlerde, 18 Afganistan ve Pakistan uyruklunun yurda yasadışı yollarla girdiği belirlendi.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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