Türk karasularına itilen 2'si çocuk 25 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 25 kaçak göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bir Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2’si çocuk toplam 25 kaçak göçmen kurtarıldı.
Göz Atın
Suriye uyruklu 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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