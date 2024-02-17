Türk karasularına itilen 2'si çocuk 25 kaçak göçmen kurtarıldı

Yayınlanma: 17.02.2024 - 20:36

Güncelleme: 17.02.2024 - 20:36

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bir Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2’si çocuk toplam 25 kaçak göçmen kurtarıldı.

Suriye uyruklu 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.