Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:47
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Sınır birlikleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.Y. ve E.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.


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