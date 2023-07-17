Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Sınır birlikleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.
Operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri M.Y. ve E.Y. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi.
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