Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak etkili oluyor.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:46
Edirne'de sağanak etkili oldu
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Açık bir havada güne başlayan kentte gökyüzü kısa sürede kara bulutlarla kaplandı, ardından kuvvetli sağanak başladı.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı yurttaşlar ise kapalı çarşı ve iş yerlerinde yağışın durmasını bekledi.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

 


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