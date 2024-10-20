Edirne’de çiftlik yangını!
Edirne’de çiftlikte çıkan yangında, depolarda bulunan saman balyaları ve çeltikler yanarak küle döndü.
Edirne’nin İstasyon Mahallesi’nde N.M.’ye ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Depolara ulaşan alevler, depolarda bulunan saman balyalarını ve çeltikleri dakikalar içinde küle çevirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında geriye, küle dönmüş saman balyaları, çeltikler, ahırlar ve depolar kaldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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