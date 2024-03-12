Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 21 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu!
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- AKP'li Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar...
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
- Cenazede fotoğraf ısrarı: Şener Şen tepki gösterdi!
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'