Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:52
Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 21 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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