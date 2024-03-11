Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandılar
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 4-10 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Oy farkı açıldı!
- 'Arkadaşlar bir karar verin...'
- AKP Gaziantep İl Başkanı 'affını' istedi
- AKP'li Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar...
- 'Mikrofonu alabilir miyiz?'
- 'DEM iktidara kaybettirme stratejisinden vazgeçti'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü
- Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu!
- Fenerbahçe zirve yarışına ikinci yarıda tutundu
- Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası