Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandılar

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:37
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandılar
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 4-10 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.


Van haberleri göçmen kaçakçılığı haberleri tutuklama haberleri

İlgili Haberler

Aydın’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla açıklarında aralarında çocuklarında bulunduğu düzensiz göçmen botu yakalandı

Muğla açıklarında aralarında çocuklarında bulunduğu düzensiz göçmen botu yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu ile yurttaşın 'Burcu Köksal' konuşması gündem oldu: 'O Kürtlere yer yok dedi'

İmamoğlu ile yurttaşın 'Burcu Köksal' konuşması gündem oldu: 'O Kürtlere yer yok dedi'
Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı ‘Erkek vücudu bir şaka değil’

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı ‘Erkek vücudu bir şaka değil’
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Market'lerde ramazanda indirimli et ve kıyma satacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Market'lerde ramazanda indirimli et ve kıyma satacak
Kombi kullanımında uzman tavsiyeleri: Tasarruflu ve verimli ısınma yolları

Kombi kullanımında uzman tavsiyeleri: Tasarruflu ve verimli ısınma yolları
AKP'liler CHP'nin ofisini böyle 'ziyaret' etti: 'Semtini satanı biz de satarız'

AKP'liler CHP'nin ofisini böyle 'ziyaret' etti: 'Semtini satanı biz de satarız'
Arda Güler, Real Madrid’de attığı ilk gol için “İnanılmazdı” dedi

Arda Güler, Real Madrid’de attığı ilk gol için “İnanılmazdı” dedi
AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar ortaya çıktı: Avladığı hayvanların yanında poz vermiş...

AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar ortaya çıktı: Avladığı hayvanların yanında poz vermiş...
Ramazan ayı mesajları 2024: En yeni, güzel, kısa, anlamlı ve resimli Ramazan mesajları ve ‘Hoş geldin Ramazan’ sözleri

Ramazan ayı mesajları 2024: En yeni, güzel, kısa, anlamlı ve resimli Ramazan mesajları ve ‘Hoş geldin Ramazan’ sözleri