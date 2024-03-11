Datça'da lastik botu arıza yaptı: Düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arıza yapması sonrası yardım talebinde bulunan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 19:31
Datça'da lastik botu arıza yaptı: Düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu
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Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 6’sı çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.


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