Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:20

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Mısır ve Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #EDirne

İlgili Haberler

Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Edirne'de beşinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü
Edirne’de otomobil su kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Edirne’de otomobil su kanalına düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler