Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Mısır ve Suriye uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #EDirne
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