Edirne’de 21 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 kaçak göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 kişiyi yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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