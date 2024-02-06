Edirne’de 21 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:30
Edirne’de 21 kaçak göçmen yakalandı
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Güvenlik güçleri, kaçak göçün önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerde Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 kişiyi yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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