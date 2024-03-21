Edirne'de 34 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:08

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:08

Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde yaptığı çalışmalarda, Fas ve Pakistan uyruklu 34 kaçak göçmen tespit edildi.

Yunanistan sınırında yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.