Edirne'de 34 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalıştığı belirlenen 34 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:08
Edirne'de 34 kaçak göçmen yakalandı
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Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik Lalapaşa ve Uzunköprü ilçelerinde yaptığı çalışmalarda, Fas ve Pakistan uyruklu 34 kaçak göçmen tespit edildi.

Yunanistan sınırında yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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