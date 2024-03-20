Edirne’de kamyonette 29 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesinde kamyonette, Yunanistan’a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez’e bağlı Karaincirli köyü sahilinde, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonetteki aramada Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan uyruklu 29 kaçak göçmen ve 1 organizatör şüphelisi yakalandı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan kamyonete ise el koyularak, yediemin otoparkına çekildi.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, organizatör şüphelisinin işlemleri sürüyor
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