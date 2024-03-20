Kırşehir'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Kırşehir'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 11 kaçak göçmen ve 3 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 14:46
Kırşehir'de 11 kaçak göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan Ankara'ya giden bir minibüsü kent girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen ile insan kaçakçılığına aracılık ettiği iddia edilen Ç.P, C.B. ve E.D. yakalandı.

Şüpheliler Ç.P, C.B. ve E.D. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaçak göçmenlerin şüphelilerle Malatya'dan Ankara'ya gitmek için 60 bin lira karşılığında anlaştıkları belirtildi.


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