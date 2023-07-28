Edirne'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 38 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 28.07.2023 - 09:28
Edirne'de 38 kaçak göçmen yakalandı
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Edirne'de hudut birliği ve jandarma ekipleri sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Suriye, Irak, Afganistan ve Fas uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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