Sınır kapısındaki TIR'da iki kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu!

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomotiv parçası yüklü TIR'da 2 kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre, göçmenlerin havasızlıktan yaşamını yitirdiği belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:27
Sınır kapısındaki TIR'da iki kaçak göçmenin cansız bedeni bulundu!
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda otomotiv parçası yüklü TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 1 erkeğe ait cansız beden bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde cansız bedenin kaçak göçmene ait olduğunu belirledi. Göçmenin havasızlıktan yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ekipler, daha sonra TIR'ın başka bir bölümünde 1 cansız bedene daha rastladı. Bu göçmenin de havasızlıktan öldüğü belirlendi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cansız bedenler, Trakya Üniversitesi TIP Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili TIR sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


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