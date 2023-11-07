Marmaris’te 39 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından kaçak göçmenlerin Türk karasularına itildiği bilgisi alındı.
Söz konusu bilginin ardından harekete geçen ekipler lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmeni kurtardı.
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