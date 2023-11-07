İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:58

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 13 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyonlarda örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen şüpheli Hasan Gülerçoban yakalandı.

TELEFON İNCELEMESİNDE DEŞİFRE OLDULAR

Şüpheli Gülerçoban'ın kullanımında olan cep telefonunda yapılan inceleme sonucu 10 şüphelinin "göçmen kaçakçılığı" suçuna iştirak ettiği tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MÜHÜR DE ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyon sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 adet sahte ikamet belgesi 1 adet İstanbul Havalimanı’na ait mühür, 2 pasaport, 2 bin 600 dolar ve 3 bin 250 lira ele geçirildi.

Öte yandan yakalanamayan 1 şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.