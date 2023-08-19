Edirne'de 49 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 49 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Irak uyruklu 49 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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