Edirne'de 49 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de yasadışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 49 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 10:41
Edirne'de 49 kaçak göçmen yakalandı
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Edirne'de güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Irak uyruklu 49 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


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