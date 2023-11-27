Soba zehirlenmesi: 93 yaşındaki kadın hastanelik oldu

Afyonkarahisar’ da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 93 yaşındaki kadın hastanelik oldu.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:16
Soba zehirlenmesi: 93 yaşındaki kadın hastanelik oldu
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Sinanpaşa ilçesi Yukarı Mahallesi Orhan Uygun Caddesi'nde, evinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirten 93 yaşındaki Z.K., yakınları aracılığı ile hastaneye müracaat etti.

DURUMU CİDDİ

Tedavi altına alınan kadının yoğun bir şekilde karbonmonoksit gazına maruz kaldığı tespit edildi. Z.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.


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