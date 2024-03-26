Edirne'de 8 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:06

Güncelleme: 26.03.2024 - 10:06

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçak göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Lalapaşa'ya bağlı Çallıdere köyündeki devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtan yapılan aramada 8 Filistin uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.