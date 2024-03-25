Batmak üzere olan botta kaçak göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek için bindikleri lastik botun su alması üzerine batma tehlikesi yaşayan kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 17:35
Batmak üzere olan botta kaçak göçmenler kurtarıldı
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Datça ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 15 kaçak göçmen kurtarılırken bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.


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