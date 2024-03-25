Bodrum’da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 5’i çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 13:31
Bodrum’da 22 düzensiz göçmen yakalandı
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Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 22 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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