Bodrum’da 22 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 5’i çocuk 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 22 düzensiz göçmen ile beraberinde 5 çocuk yakalandı.
Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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